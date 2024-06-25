▽１回戦 豊岡・東旭川合同１１―０千代田、西御料地１６―２比布・上川大雪合同、末広・近文合同１１―１春光、美瑛１０―４陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、大有１４―２春光台、新富・永山中央合同１６―４神居、神楽 不戦勝 東光、末広北・近一合同１２―１三小、忠和５―４愛別、共栄９―５当麻、東五条１１―１０永山南▽２回戦 豊岡・東旭川合同８―４旭稜、末広・近文合同１８―５西御料地、美瑛６―４緑が丘、愛宕東７―６大有、啓明６―４新富・永山中央合同、神楽１４―４末広・近一合同、忠和８―３共栄、東聖１５―１東五条▽３回戦 豊岡・東旭川合同２―１末広・近文合同、愛宕東８―３美瑛、神楽６―１啓明、忠和５―４東聖