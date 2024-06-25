　◇Ａ級▽１回戦　旭川ホームストーリー　不戦勝　ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ドジャース３―２旭川インディアンス、北斗星７―４旭川コンバット、ランカー２―１まるせんゲーリック
　◇Ｂ級▽１回戦　グリフォン８―３スコーピオンズ、旭川ヤンキース１２―３旭川ブルーインパルス、旭川ＧＴＯ７―３ジョーカー、ＪＲ旭川運転所１３―２旭川トヨペット、プッシーキャッツ　不戦勝　須田製版旭川支社、ソルジャー５―３旭川レインディアーズ▽２回戦　グリフォン１０―０アレックス、旭川ヤンキース　不戦勝　旭川ＧＴＯ、プッシーキャッツ６―４ＪＲ旭川運転所
　◇Ｃ級▽１回戦　スーパーマン１０―０ジャポン、石田兼松八興建設１０―まるせんゲーリックＯＢ会、９２イヤーズ９―０金田自動車、ランダム１２―５モークス、ヒート　不戦勝　グリーフ、コンバットクラブ５―１ゴールデンボールズ▽２回戦　スーパーマン９―４あぶさんず、９２イヤーズ８―１石田兼松八興建設