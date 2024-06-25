◇Ａ級▽１回戦 旭川ホームストーリー 不戦勝 ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ドジャース３―２旭川インディアンス、北斗星７―４旭川コンバット、ランカー２―１まるせんゲーリック

◇Ｂ級▽１回戦 グリフォン８―３スコーピオンズ、旭川ヤンキース１２―３旭川ブルーインパルス、旭川ＧＴＯ７―３ジョーカー、ＪＲ旭川運転所１３―２旭川トヨペット、プッシーキャッツ 不戦勝 須田製版旭川支社、ソルジャー５―３旭川レインディアーズ▽２回戦 グリフォン１０―０アレックス、旭川ヤンキース 不戦勝 旭川ＧＴＯ、プッシーキャッツ６―４ＪＲ旭川運転所

◇Ｃ級▽１回戦 スーパーマン１０―０ジャポン、石田兼松八興建設１０―まるせんゲーリックＯＢ会、９２イヤーズ９―０金田自動車、ランダム１２―５モークス、ヒート 不戦勝 グリーフ、コンバットクラブ５―１ゴールデンボールズ▽２回戦 スーパーマン９―４あぶさんず、９２イヤーズ８―１石田兼松八興建設