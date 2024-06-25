【男子】◇団体▽予選Ａブロック ①旭川②啓北③春光台④北門▽同Ｂブロック ①中央②神居東③明星④北星▽予選Ｃブロック ①緑が丘②永山南③東陽④六合▽予選Ｃブロック ①神楽②広陵③神居▽決勝トーナメント１回戦 旭川３―０永山南、神楽３―２啓北、緑が丘３―１神居東、広陵３―０中央▽準決勝 旭川３―０神楽、広陵３―２緑が丘▽決勝 旭川３―０広陵

◇シングルス▽準々決勝 高𣘺亮（東明）３―０西島一登（中央）、坂田虎鉄（旭川）３―１田中颯人（広陵）、赤塚蓮介（広陵）３―０片山晴聖（旭川）、入江佳輝（旭川）３―０坂田銀時（旭川）▽準決勝 高𣘺３―０坂田虎、赤塚３―２入江▽決勝 高𣘺３―１赤塚▽３位決定戦 入江３―１坂田虎

【女子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①中央②春光台③旭川④神居▽同Ｂブロック ①東陽②神楽③広陵▽同Ｃブロック ①永山南②緑が丘③六合▽決勝トーナメント１回戦 緑が丘３―０神楽、永山南３―１春光台▽準決勝 中央３―０緑が丘、東陽３―１永山南▽決勝 中央３―１東陽

◇シングルス▽準々決勝 高橋楓（中央）３―０重原彩葉（中央）、塚本真衣（六合）３―０佐々木美桜（永山南）、造田陽央里（東陽）３―０助安彩羽（中央）、伊達真弥（中央）３―０宮内美桜（東陽）▽準決勝 高橋３―１塚本、造田３―０伊達▽決勝 高橋３―２造田▽３位決定戦 塚本３―０伊達