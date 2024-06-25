▽１回戦 広陵３―２旭教大付属

（広）愛澤―富山

（旭）小谷―佐藤

▽２回戦

六合・啓北１１―２永山

（六）宮田昭―宮田真

（永）眞下―遠藤

明星７―２春光台

（明）山田―田中

（春）石川―松井

中央・東光１３―６広陵

（中）中村壮―髙橋輝

（広）愛澤―富山

東明５―０旭川

（東）堀川―佐藤成

（旭）林―井上

永山南９―１神楽

（永）金澤龍―金澤諒

（神）水口―武田

愛宕１４―１東陽

（愛）伊藤―二本柳

（東）加藤―上坊寺

光陽４―１神居・忠和

（光）大下―小菅生

（神）渡邉―山本

緑が丘１―０北門

（緑）新村―平野

（北）佐藤―尾島

▽３回戦

六合・啓北２２―１明星

（六）河村―遠藤

（明）河内―田中

東明２―１中央・東光、

（東）堀川―佐藤

（中）中村―髙橋

永山南５―０愛宕

（永）金子―金澤

（愛）松原―二本柳

緑が丘８―５光陽

（緑）新村―平野

（光）大下―小菅生

▽準決勝

東明４―１六合・啓北

（東）堀川、浅木、大橋、佐藤―佐藤成

（六）河村、吉田―遠藤

永山南４―２緑が丘

（永）金子、金澤龍―金澤諒

（緑）古俣、中家―平野

▽決勝

東明１１―４永山南

（東）堀川、浅木、大橋―佐藤成

（永）金澤龍、渡邊、金澤諒―金澤諒

▽３・４位戦

六合・啓北８―０緑が丘

（六）眞下―遠藤

（緑）新村、中家―平野