▽１回戦 広陵３―２旭教大付属
（広）愛澤―富山
（旭）小谷―佐藤
▽２回戦
六合・啓北１１―２永山
（六）宮田昭―宮田真
（永）眞下―遠藤
明星７―２春光台
（明）山田―田中
（春）石川―松井
中央・東光１３―６広陵
（中）中村壮―髙橋輝
（広）愛澤―富山
東明５―０旭川
（東）堀川―佐藤成
（旭）林―井上
永山南９―１神楽
（永）金澤龍―金澤諒
（神）水口―武田
愛宕１４―１東陽
（愛）伊藤―二本柳
（東）加藤―上坊寺
光陽４―１神居・忠和
（光）大下―小菅生
（神）渡邉―山本
緑が丘１―０北門
（緑）新村―平野
（北）佐藤―尾島
▽３回戦
六合・啓北２２―１明星
（六）河村―遠藤
（明）河内―田中
東明２―１中央・東光、
（東）堀川―佐藤
（中）中村―髙橋
永山南５―０愛宕
（永）金子―金澤
（愛）松原―二本柳
緑が丘８―５光陽
（緑）新村―平野
（光）大下―小菅生
▽準決勝
東明４―１六合・啓北
（東）堀川、浅木、大橋、佐藤―佐藤成
（六）河村、吉田―遠藤
永山南４―２緑が丘
（永）金子、金澤龍―金澤諒
（緑）古俣、中家―平野
▽決勝
東明１１―４永山南
（東）堀川、浅木、大橋―佐藤成
（永）金澤龍、渡邊、金澤諒―金澤諒
▽３・４位戦
六合・啓北８―０緑が丘
（六）眞下―遠藤
（緑）新村、中家―平野
■中体連旭川大会 軟式野球（２１～２３日・旭川ドリームスタジアムほか）＝バッテリーは準決勝、決勝以外は先発選手
2024/06/25
▽１回戦 広陵３―２旭教大付属
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