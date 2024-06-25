　【男子】◇団体▽予選リーグＡブロック　①東光②旭教大付属③愛宕▽同Ｂブロック　①神楽②東明③忠和▽同Ｃブロック　①広陵②東陽③北門▽同Ｄブロック　①永山②光陽③啓北▽同Ｅブロック　①旭川②永山南③神居▽決勝トーナメント１回戦　東明２―０東陽、光陽２―０永山南▽同２回戦　東光２―１東明、永山２―１旭川、広陵２―１旭教大付属、神楽２―０光陽▽同準決勝　東光２―１永山、広陵２―０神楽▽同決勝　広陵２―１東光◇ダブルス▽準々決勝　中村・工藤大（旭教大付属）４―１海馬・栗谷川（光陽）、細川・堀（広陵）４―０大橋・大西（神楽）、菅野・羽田（広陵）４―２山口・米澤（旭川）、河野・岩崎（神楽）４―２松原・松本（旭教大付属）▽準決勝　中村・工藤大４―０細川・堀、菅野・羽田４―０河野・岩崎▽決勝　中村・工藤大４―３菅野・羽田
　【女子】◇団体▽予選リーグＡブロック　①神楽②光陽③東陽▽同Ｂブロック　①広陵②東明③啓北▽同Ｃブロック　①明星②東光③旭教大付属▽同Ｄブロック　①旭川②神居③北門▽同Ｅブロック　①中央②愛宕③北星▽同Ｆブロック　①永山南②永山③緑が丘▽決勝トーナメント１回戦　東光２―０永山、中央２―１東明、永山南２―０光陽、神居２―０愛宕▽同２回戦　神楽２―０東光、旭川２―１中央、永山南２―１明星、広陵２―０神居▽同準決勝　旭川２―０神楽、広陵２―１永山南▽同決勝　広陵２―０旭川
　◇ダブルス▽準々決勝　服部胡・岸本（広陵）４―３岩本・和田（神楽）、來正・鳴海（旭川）４―２向野・小野（永山南）、奥山・池生（永山南）４―１小菅生・堀籠（光陽）、三浦・橋場（旭川）４―３高松・目黒（広陵）▽準決勝　服部胡・岸本４―１來正・鳴海、奥山・池生４―２三浦・橋場▽決勝　服部胡・岸本４―３奥山・池生