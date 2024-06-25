【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０東鷹栖、永山南３―０桜岡、光陽２―１西神楽、東明３―０広陵、春光台２―１愛宕、東光３―０明星、忠和２―１緑が丘、東陽２―１北門▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０永山南、東明２―０光陽、春光台２―１東光、東陽２―１忠和▽準決勝 ネクサスＢＣ２―１東明、東陽２―１春光台▽決勝
ネクサスＢＣ２―１東陽◇ダブルス▽準決勝 時田・吉田（東明）２―０山本・三浦（東光）、鈴木・今富（東鷹栖）２―０井上・相馬（ネクサスＢＣ）▽決勝 時田・吉田２―０鈴木・今富◇シングルス▽準決勝 川田（春光台）２―０清水（忠和）、髙畠（ネクサスＢＣ）２―０坂東（東陽）▽決勝 髙畠２―０川田
【女子】◇団体▽１回戦 東陽２―１西神楽、ネクサスＢＣ２―１忠和、東明３―０東光、北門２―１永山南、春光台３―０旭教大付属、愛宕３―０明星、広陵３―０光陽▽２回戦 東陽２―１東鷹栖、ネクサスＢＣ２―１東明、春光台２―１北門、愛宕２―０広陵▽準決勝 ネクサスＢＣ２―１東陽、春光台２―１愛宕▽決勝 ネクサスＢＣ２―１春光台◇ダブルス▽準決勝 村上・佐藤（東明）２―０田川さ・太田（広陵）、田川凛・村瀬（広陵）２―１日置・宮崎（ネクサスＢＣ）▽決勝 村上・佐藤２―１田川凛・村瀬◇シングルス▽準決勝 豊嶋（東鷹栖）２―０近藤（北門）、池沢（愛宕）２―０水谷（春光台）▽決勝 豊嶋２―０池沢
■中体連旭川大会 バドミントン（２１～２３日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館ほか）
2024/06/25
【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０東鷹栖、永山南３―０桜岡、光陽２―１西神楽、東明３―０広陵、春光台２―１愛宕、東光３―０明星、忠和２―１緑が丘、東陽２―１北門▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０永山南、東明２―０光陽、春光台２―１東光、東陽２―１忠和▽準決勝 ネクサスＢＣ２―１東明、東陽２―１春光台▽決勝
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