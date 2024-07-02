【男子】▽団体 ①東神楽②上富良野③東川③富良野西▽シングルス ①山崎聖矢（上富良野）②上村（東神楽）③高田（上富良野）③松倉（東神楽）
【女子】▽団体 ①東神楽②美瑛③富良野西③上富良野▽シングルス ①清水結衣（東神楽）②清水心（東神楽）③大淵（東神楽）③中井（東神楽）
■中体連上川南部地区大会 卓球（６月２１、２２日・上富良野社会教育総合センター体育館）
2024/07/02
【男子】▽団体 ①東神楽②上富良野③東川③富良野西▽シングルス ①山崎聖矢（上富良野）②上村（東神楽）③高田（上富良野）③松倉（東神楽）
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