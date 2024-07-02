【男子】▽団体 ①東神楽②上富良野③東川③富良野西▽シングルス ①山崎聖矢（上富良野）②上村（東神楽）③高田（上富良野）③松倉（東神楽）

【女子】▽団体 ①東神楽②美瑛③富良野西③上富良野▽シングルス ①清水結衣（東神楽）②清水心（東神楽）③大淵（東神楽）③中井（東神楽）