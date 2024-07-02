　【男子】▽団体　①東神楽②鷹栖③東川④美瑛美馬牛▽シングルス　①新関友悠（東神楽）②門木（鷹栖）③大城（東川）④青山（東神楽）▽ダブルス　①西畑蒼空・蒔田隼都（東神楽）②柏倉・白田（美瑛美馬牛）③矢木・水上（鷹栖）④高橋・小池（東川）
　【女子】▽団体　①東神楽②東川③鷹栖▽シングルス　①宮本幸（東神楽）②千葉（東川）③北谷（富良野東）④佐藤（美瑛美馬牛）▽ダブルス　①中村彩那・佐藤心咲（東神楽）②出口・後藤（鷹栖）③真鍋・保志（東神楽）④柏原・五十嵐（東川）