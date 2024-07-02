　▽１部　①横山友樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２部　①西海和希（エレッズ旭川）▽３部　①松井琉聖（アストールクラブ）▽４部　①須藤泰樹（陵雲クラブ）▽５部　①佐藤優音（アスタリスク旭川）▽６部　①中越亮太（エンジョイ）▽７部　①入江佳輝（翔くんとゆかいな仲間達）▽８部　①小川裕樹（エンジョイ）▽９部　①岩城宏（エンジョイ）▽１０部　①宮崎一茂（グッドスピード）▽１１部　①斉藤久也（富良野ＳＣ）▽１２部　①大河原珠世（湧別ＴＴＣ）▽１３部　①菅野千尋（遠軽クラブ）▽１４部　①清水心結（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１５部　①有原昇平（エンジョイ）▽１６部　①林衛（グッドスピード）▽１７部　①久保元気（羽幌フレンズ）▽１８部　①坂本昌代（花咲クラブ）▽１９部　①片野友之（東神楽クラブ）▽２０部　①樅山敦紀（スピンオフ）▽２１部　①木村海斗（ＴＣけんぶち）▽２２部　①茂木宏太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２３部　①下條百合（陵雲クラブ）▽２４部　①但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２５部　①金田佳代（ウィナーズ）▽２６部　①石井智章（キレンジャク）▽２７部　①小林空（旭川市役所）▽２８部　①山本政俊（旭川市役所）▽２９部　①渡辺万紀（あすなろクラブ）▽３０部　①山口聡（北彩都病院）▽３１部　①三浦かおり（あたごサークル）▽３２部　①石田彰三（東神楽クラブ）▽３３部　①山崎清広（大成クラブ）▽３４部　①松倉尚暉（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３５部　①伊藤颯真（チームキヨスギ）▽３６部　①木村有亜（ＴＣけんぶち）▽３７部　①佐藤一虎（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部　①中井美弥（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３９部　①清水結斗（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４０部　①藤本隼輝（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４１部　①前田湊太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４２部　①高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽４３部　①内坪嶺太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４４部　①押田裕見子（大成クラブ）▽４５部　①尾野格之助（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４６部　①中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽４７部　①山崎聖央（富良野布部ＳＣ）▽４８部　①佐藤璃音（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４９部　①菅原晃太（個人）▽５０部　①嶋沢美桜（チームキヨスギ）▽５１部　①伊藤春翔（チームキヨスギ）▽５２部　①石黒ほの香（チームキヨスギ）▽５３部　①門脇湊花（チームキヨスギ）▽５４部　①吉田和弘（卓親会）▽５５部　①及川晴葵（ＴＮＴ卓球ラボ）▽５６部　①高橋歩叶（比布ＴＳＳ）▽５７部　①石黒照大（チームキヨスギ）▽５８部　①相沢洋子（個人）