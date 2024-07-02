▽１部 ①横山友樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２部 ①西海和希（エレッズ旭川）▽３部 ①松井琉聖（アストールクラブ）▽４部 ①須藤泰樹（陵雲クラブ）▽５部 ①佐藤優音（アスタリスク旭川）▽６部 ①中越亮太（エンジョイ）▽７部 ①入江佳輝（翔くんとゆかいな仲間達）▽８部 ①小川裕樹（エンジョイ）▽９部 ①岩城宏（エンジョイ）▽１０部 ①宮崎一茂（グッドスピード）▽１１部 ①斉藤久也（富良野ＳＣ）▽１２部 ①大河原珠世（湧別ＴＴＣ）▽１３部 ①菅野千尋（遠軽クラブ）▽１４部 ①清水心結（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１５部 ①有原昇平（エンジョイ）▽１６部 ①林衛（グッドスピード）▽１７部 ①久保元気（羽幌フレンズ）▽１８部 ①坂本昌代（花咲クラブ）▽１９部 ①片野友之（東神楽クラブ）▽２０部 ①樅山敦紀（スピンオフ）▽２１部 ①木村海斗（ＴＣけんぶち）▽２２部 ①茂木宏太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２３部 ①下條百合（陵雲クラブ）▽２４部 ①但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２５部 ①金田佳代（ウィナーズ）▽２６部 ①石井智章（キレンジャク）▽２７部 ①小林空（旭川市役所）▽２８部 ①山本政俊（旭川市役所）▽２９部 ①渡辺万紀（あすなろクラブ）▽３０部 ①山口聡（北彩都病院）▽３１部 ①三浦かおり（あたごサークル）▽３２部 ①石田彰三（東神楽クラブ）▽３３部 ①山崎清広（大成クラブ）▽３４部 ①松倉尚暉（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３５部 ①伊藤颯真（チームキヨスギ）▽３６部 ①木村有亜（ＴＣけんぶち）▽３７部 ①佐藤一虎（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部 ①中井美弥（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３９部 ①清水結斗（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４０部 ①藤本隼輝（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４１部 ①前田湊太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４２部 ①高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽４３部 ①内坪嶺太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４４部 ①押田裕見子（大成クラブ）▽４５部 ①尾野格之助（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４６部 ①中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽４７部 ①山崎聖央（富良野布部ＳＣ）▽４８部 ①佐藤璃音（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４９部 ①菅原晃太（個人）▽５０部 ①嶋沢美桜（チームキヨスギ）▽５１部 ①伊藤春翔（チームキヨスギ）▽５２部 ①石黒ほの香（チームキヨスギ）▽５３部 ①門脇湊花（チームキヨスギ）▽５４部 ①吉田和弘（卓親会）▽５５部 ①及川晴葵（ＴＮＴ卓球ラボ）▽５６部 ①高橋歩叶（比布ＴＳＳ）▽５７部 ①石黒照大（チームキヨスギ）▽５８部 ①相沢洋子（個人）