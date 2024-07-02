【男子】◇ダブルス▽１部 ①阿部泰士・清尾星祈（旭実）②豊嶋・栗本（旭商）③小林・山崎（旭北）④池沢・高柳（旭龍谷）⑤小山田・松本（旭実）⑥佐々木・金沢（旭実）⑦小野・本瀬（旭龍谷）⑧丸田・大宮（旭龍谷）▽２部 ①三嶋凛太郎・渡辺拓慎（旭西）②高田・高橋（旭西）③伊藤・江口（旭農）③上居・坂本（東川）▽３年生 ①西川輝虎・沢田琉聖（旭南・旭龍谷）②舘山・中田（旭藤星・旭南）
◇シングルス▽１部 ①阿部泰士（旭実）②住吉（旭実）③清尾（旭実）④小林（旭北）⑤髙田（旭南）⑥小野（旭龍谷）⑦髙柳（旭龍谷）⑧本瀬（旭龍谷）▽２部 ①有働大和（旭西）②高橋（旭永嶺）③宮崎（旭工）③伊藤（旭農）▽３部 ①寺田吏晄（旭西）②鵜野（旭西）③樋口（旭藤星）③笠井（旭藤星）▽３年生 ①沢田琉聖（旭龍谷）②西川（旭南）③中田（旭南）
【女子】◇ダブルス▽１部 ①三島美誉・中村悠良（旭商）②杉野・鈴木（旭実）③熊谷・原田（旭実）④中浜・谷口（旭実）⑤本田・星（旭龍谷）⑥杉本・榊田（旭龍谷）⑦神野・小暮（旭龍谷）⑧伊藤・菅野（旭商）▽２部 ①新堀陽菜・佐野果凌（旭永嶺）②近藤・小丹枝（富良野）③吉村・坂東（富良野）③和田・武田（富良野）
◇シングルス▽１部 ①鈴木穂乃花（旭実）②下田（旭商）③藤川（旭商）④三島（旭商）⑤中村（旭商）⑥伊藤（旭商）⑦髙村（旭東）⑧阿部（旭商）▽２部 ①加藤綺乃（旭南）②柴田（旭南）③村本（旭北）③姉崎（旭農）▽３部 ①川崎いろは（富良野）②塩田（旭藤星）③福田（東川）③佐藤（富良野）
◆バドミントン 第７７回北海道選手権大会旭川地区予選会（６月２９日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2024/07/02
【男子】◇ダブルス▽１部 ①阿部泰士・清尾星祈（旭実）②豊嶋・栗本（旭商）③小林・山崎（旭北）④池沢・高柳（旭龍谷）⑤小山田・松本（旭実）⑥佐々木・金沢（旭実）⑦小野・本瀬（旭龍谷）⑧丸田・大宮（旭龍谷）▽２部 ①三嶋凛太郎・渡辺拓慎（旭西）②高田・高橋（旭西）③伊藤・江口（旭農）③上居・坂本（東川）▽３年生 ①西川輝虎・沢田琉聖（旭南・旭龍谷）②舘山・中田（旭藤星・旭南）
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