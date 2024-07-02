　【男子】▽一般　①南達也（フリー）②草水（寄せ鍋）③小林（スウィング！スウィング！）③竹内（スウィング！スウィング！）▽４５歳以上　①氏家崇志（あーる３０）②白戸（Ｆｅａｉｎ）③相木（旭川テニス協会）③脇（北見テニス協会）
　【女子】▽一般　①斉藤好花（ＰＴＴジュニア）②平沼（宮の森ＳＣジュニア）③上村（宮の森ＳＣ）③高山（Ｎｅｘｕｓ）▽４５歳以上　①西田きみ子（宮の森ＳＣ）②長谷川（チームＥＫ）③堀口（千歳テニス協会）③増田（カムイの盛）