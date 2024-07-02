◇１ブロック▽１回戦 上富良野２―２（ＰＫ２―１）ルフォール、陵雲Ｓ５―０中富良野▽２回戦 ビータ８―０上富良野、フォルゴレ０―０（ＰＫ３―２）愛宕、トロンコ２―１陵雲Ｓ、東川１―０神居東Ｗ▽準決勝 ビータ９―０フォルゴレ、トロンコ３―１東川▽決勝 ビータ１―１（延長１―０）トロンコ
◇２ブロック▽１回戦 ビータＢ１―０末広北、留萌３―１ふらのＥ▽２回戦 ビアンコネロＦＣ６―０ビータＢ、東光４―０永山、リベルタ６―０留萌、増毛１―０羽幌▽準決勝 ビアンコネロＦＣ６―０東光、リベルタ５―０増毛▽決勝 ビアンコネロＦＣ５―０リベルタ
◇３ブロック▽１回戦 北鎮１―１（ＰＫ２―０）グリンベアボーイズ、永山南３―１ビアンコネロＦＣＲｕｇ、ふらのＦＣ２―１アストロ▽２回戦 コンサドーレ東川１３―０北鎮、神居東Ｆ２―０神楽岡、ウイングス６―３永山南、ふらのＦＣ２―１陵雲Ｔ▽準決勝 コンサドーレ東川２―０神居東Ｆ、ウイングス４―０ふらのＦＣ▽決勝 コンサドーレ東川１―１（延長１―０）ウイングス
◆サッカー フジパングループプレゼンツ ロバパンカップ第２４回プレイヤーズカップ兼第５６回全道Ｕ―１２サッカー大会旭川地区予選（６月２９、３０日・東川ゆめ公園ほか）
2024/07/02
◇１ブロック▽１回戦 上富良野２―２（ＰＫ２―１）ルフォール、陵雲Ｓ５―０中富良野▽２回戦 ビータ８―０上富良野、フォルゴレ０―０（ＰＫ３―２）愛宕、トロンコ２―１陵雲Ｓ、東川１―０神居東Ｗ▽準決勝 ビータ９―０フォルゴレ、トロンコ３―１東川▽決勝 ビータ１―１（延長１―０）トロンコ
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