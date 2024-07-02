　◇１ブロック▽１回戦　上富良野２―２（ＰＫ２―１）ルフォール、陵雲Ｓ５―０中富良野▽２回戦　ビータ８―０上富良野、フォルゴレ０―０（ＰＫ３―２）愛宕、トロンコ２―１陵雲Ｓ、東川１―０神居東Ｗ▽準決勝　ビータ９―０フォルゴレ、トロンコ３―１東川▽決勝　ビータ１―１（延長１―０）トロンコ
　◇２ブロック▽１回戦　ビータＢ１―０末広北、留萌３―１ふらのＥ▽２回戦　ビアンコネロＦＣ６―０ビータＢ、東光４―０永山、リベルタ６―０留萌、増毛１―０羽幌▽準決勝　ビアンコネロＦＣ６―０東光、リベルタ５―０増毛▽決勝　ビアンコネロＦＣ５―０リベルタ
　◇３ブロック▽１回戦　北鎮１―１（ＰＫ２―０）グリンベアボーイズ、永山南３―１ビアンコネロＦＣＲｕｇ、ふらのＦＣ２―１アストロ▽２回戦　コンサドーレ東川１３―０北鎮、神居東Ｆ２―０神楽岡、ウイングス６―３永山南、ふらのＦＣ２―１陵雲Ｔ▽準決勝　コンサドーレ東川２―０神居東Ｆ、ウイングス４―０ふらのＦＣ▽決勝　コンサドーレ東川１―１（延長１―０）ウイングス