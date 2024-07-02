　◇Ａ級▽準決勝　旭川ホームストーリー４―２旭川ドジャース、北斗星６―５ランカー▽決勝　旭川ホームストーリー９―５北斗星
　◇Ｂ級▽準決勝　グリフォン４―３旭川ヤンキース、アブレイズ５―１プッシーキャッツ▽決勝　グリフォン１４―４アブレイズ
　◇Ｃ級▽２回戦　ランダム７―０ヒート、コンバットクラブ５―１ドルフィンズ▽準決勝　９２イヤーズ４―１スーパーマン、コンバットクラブ７―３ランダム▽決勝　９２イヤーズ１０―０コンバットクラブ