　▽１回戦　旭川ガス７―４上川町役場、シャネルズ１０―８旭川市役所、ツルハ旭川６―２旭川市消防署野球部▽準決勝　ＪＡあさひかわ１０―０旭川ガス、ツルハ旭川１１―４シャネルズ▽決勝　ＪＡあさひかわ４―３ツルハ旭川