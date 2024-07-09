【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０中川、春光台２―１東神楽、東明２―１名寄東、東陽３―０鷹栖▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０春光台、東陽２―０東明▽決勝 ネクサスＢＣ２―０東陽◇シングルス▽準決勝 高畠柊斗（ネクサス）２―０漆原遼（東陽）、川田陽太（春光台）２―０坂東泰地（東陽）▽決勝 高畠２―０川田◇ダブルス▽準決勝 時田弥人・吉田澄晴（東明）２―０山本大牙・三浦暁斗（東光）、井上蒼史・相馬獅生（ネクサス）２―１鈴木逢斗・今富煌青（東鷹栖）▽決勝 時田・吉田２―０井上・相馬

【女子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０東川、名寄２―１東陽、愛宕２―１東神楽、春光台３―０名寄東▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０名寄、愛宕２―０春光台▽決勝 ネクサスＢＣ２―１愛宕◇シングルス▽準決勝 豊嶋彩衣心（東鷹栖） 棄権 伊藤澪来（東鷹栖）、水谷藍里（春光台）２―１池沢花恋（愛宕）▽決勝 豊嶋２―０水谷◇ダブルス▽準決勝 佐藤圭・村上志穏（東明）２―０田川さおり・太田明李（広陵）、中村彩那・佐藤心咲（東神楽）２―１堰八寧桜・和田杏虹（ネクサス）▽決勝 中村・佐藤２―１佐藤・村上