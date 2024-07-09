【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０中川、春光台２―１東神楽、東明２―１名寄東、東陽３―０鷹栖▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０春光台、東陽２―０東明▽決勝 ネクサスＢＣ２―０東陽◇シングルス▽準決勝 高畠柊斗（ネクサス）２―０漆原遼（東陽）、川田陽太（春光台）２―０坂東泰地（東陽）▽決勝 高畠２―０川田◇ダブルス▽準決勝 時田弥人・吉田澄晴（東明）２―０山本大牙・三浦暁斗（東光）、井上蒼史・相馬獅生（ネクサス）２―１鈴木逢斗・今富煌青（東鷹栖）▽決勝 時田・吉田２―０井上・相馬
【女子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０東川、名寄２―１東陽、愛宕２―１東神楽、春光台３―０名寄東▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０名寄、愛宕２―０春光台▽決勝 ネクサスＢＣ２―１愛宕◇シングルス▽準決勝 豊嶋彩衣心（東鷹栖） 棄権 伊藤澪来（東鷹栖）、水谷藍里（春光台）２―１池沢花恋（愛宕）▽決勝 豊嶋２―０水谷◇ダブルス▽準決勝 佐藤圭・村上志穏（東明）２―０田川さおり・太田明李（広陵）、中村彩那・佐藤心咲（東神楽）２―１堰八寧桜・和田杏虹（ネクサス）▽決勝 中村・佐藤２―１佐藤・村上
◆中体連上川管内代表決定戦 ◇バドミントン（５、６日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2024/07/09
【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０中川、春光台２―１東神楽、東明２―１名寄東、東陽３―０鷹栖▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０春光台、東陽２―０東明▽決勝 ネクサスＢＣ２―０東陽◇シングルス▽準決勝 高畠柊斗（ネクサス）２―０漆原遼（東陽）、川田陽太（春光台）２―０坂東泰地（東陽）▽決勝 高畠２―０川田◇ダブルス▽準決勝 時田弥人・吉田澄晴（東明）２―０山本大牙・三浦暁斗（東光）、井上蒼史・相馬獅生（ネクサス）２―１鈴木逢斗・今富煌青（東鷹栖）▽決勝 時田・吉田２―０井上・相馬
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ―１２旭川支部予選大会（４日・当麻町営球場）
- ◆軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ―１２上川支部代表決定戦（６日・当麻町営球場）
- ◆軟式野球 官公庁野球連盟北海道第３支部大会（６、７日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（６月２９日・稚内）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（６月２９日・東光公園球技場）
- ◆ソフトテニス 第７６回北海道選手権大会（７日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第１０回シニア大会旭川オープン（７日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 第３２回レディース親睦大会（１日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆弓道 第７４回北部地区選手権大会兼第４６回全弓連会長盾争奪大会兼北海道６地区対抗大会選手選考会（７日・市弓道場誠心館）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇バスケットボール（５、６日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇バレーボール（５、６日・鷹栖町総合体育館）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇サッカー（５、６日・東川ゆめ公園）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇ソフトテニス（５、６日・花咲コート）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇バドミントン（５、６日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇剣道（６日・東光公園武道館）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇卓球（５、６日・美深町民体育館）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇軟式野球（５、６日・士別ふどう野球場）
- ◆中体連上川管内代表決定戦 ◇柔道（５日・東光公園武道館）