【男子】◇団体▽予選Ａ ①名寄②広陵③永山④上富良野▽同Ｂ ①神楽②鷹栖③東光④剣淵▽準決勝 名寄２―０鷹栖、広陵２―０神楽▽決勝 名寄２―０広陵▽ダブルス▽準決勝 上島・福原（名寄）４―３南・本間（名寄）、藤原・佐々木（名寄）４―３長渡・渡辺（名寄）▽決勝 藤原・佐々木４―１上島・福原

【女子】◇団体▽予選Ａ ①当麻②広陵③神楽④剣淵▽同Ｂ ①比布中央②旭川③永山南④名寄▽準決勝 当麻２―０旭川、比布中央２―０広陵▽決勝 比布中央２―１当麻▽ダブルス▽準決勝 平尾・佐藤（比布中央）４―１奥山・池生（永山南）、橘内・西木戸（比布中央）４―１服部・岸本（広陵）▽決勝 橘内・西木戸４―０平尾・佐藤