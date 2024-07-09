　…北部地区選手権大会…
　【男女混合】◇団体　①旭教大Ｄ②留辺蘂Ａ③旭川Ｄ
　【男子】◇個人▽４段以下　①菅原伸太（旭教大）②星（北見）③春木（留辺蘂）④湯浦（旭川）⑤佐藤（旭教大）▽５段以上　①菊池秀夫（留辺蘂）②佐藤（丸瀬布）③佐藤（網走）④小松（美瑛）⑤奥村（旭川）
　【女子】◇個人▽４段以下　①松田真愛（旭教大）②井坂（美瑛）③天羽（旭医大）④山崎（旭医大）⑤神谷（旭医大）▽５段以上　①原かおり（旭川）②佐竹（旭川）③大田（上富良野）④阿部（北見）⑤篠島（富良野）
　▽最高的中賞　菅原伸太（旭教大）
　…全弓連会長盾争奪大会…
　【男女混合】▽団体　①留辺蘂ＡＢ②旭川ＣＤ③旭教大ＢＤ