…北部地区選手権大会…

【男女混合】◇団体 ①旭教大Ｄ②留辺蘂Ａ③旭川Ｄ

【男子】◇個人▽４段以下 ①菅原伸太（旭教大）②星（北見）③春木（留辺蘂）④湯浦（旭川）⑤佐藤（旭教大）▽５段以上 ①菊池秀夫（留辺蘂）②佐藤（丸瀬布）③佐藤（網走）④小松（美瑛）⑤奥村（旭川）

【女子】◇個人▽４段以下 ①松田真愛（旭教大）②井坂（美瑛）③天羽（旭医大）④山崎（旭医大）⑤神谷（旭医大）▽５段以上 ①原かおり（旭川）②佐竹（旭川）③大田（上富良野）④阿部（北見）⑤篠島（富良野）

▽最高的中賞 菅原伸太（旭教大）

…全弓連会長盾争奪大会…

【男女混合】▽団体 ①留辺蘂ＡＢ②旭川ＣＤ③旭教大ＢＤ