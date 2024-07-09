…北部地区選手権大会…
【男女混合】◇団体 ①旭教大Ｄ②留辺蘂Ａ③旭川Ｄ
【男子】◇個人▽４段以下 ①菅原伸太（旭教大）②星（北見）③春木（留辺蘂）④湯浦（旭川）⑤佐藤（旭教大）▽５段以上 ①菊池秀夫（留辺蘂）②佐藤（丸瀬布）③佐藤（網走）④小松（美瑛）⑤奥村（旭川）
【女子】◇個人▽４段以下 ①松田真愛（旭教大）②井坂（美瑛）③天羽（旭医大）④山崎（旭医大）⑤神谷（旭医大）▽５段以上 ①原かおり（旭川）②佐竹（旭川）③大田（上富良野）④阿部（北見）⑤篠島（富良野）
▽最高的中賞 菅原伸太（旭教大）
…全弓連会長盾争奪大会…
【男女混合】▽団体 ①留辺蘂ＡＢ②旭川ＣＤ③旭教大ＢＤ
◆弓道 第７４回北部地区選手権大会兼第４６回全弓連会長盾争奪大会兼北海道６地区対抗大会選手選考会（７日・市弓道場誠心館）
2024/07/09
…北部地区選手権大会…
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