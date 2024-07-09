　▽ブロック１　①めろん（坂尻、宮島、宮内、吉本、芳野）②りんご③さくらんぼ
　▽ブロック２　①いちご（三浦、高崎、久保、清末、西森）②ぶるーベリー③まんごー
　▽ブロック３　①ぷらむ（藤江、田中敏、斉藤、粂田、坂本）②もも③ぶんたん