【男子】▽１回戦 旭西１０５―５３旭農、旭実６９―２９旭南、旭明成８１―５３旭永嶺、旭北６０―４０旭藤星、旭東８６―３２富良野▽２回戦 旭龍谷９６―２４旭西、旭明成５６―４８旭実、旭工１０３―５９旭北、旭志峯７５―５２旭東▽準決勝 旭龍谷８０―５５旭明成、旭工９２―７５旭志峯▽決勝 旭龍谷７７―７３旭工▽優秀選手賞 笠谷泰士朗（旭龍谷）、鈴木大稀（旭工）、髙橋直輝（旭志峯）、信原佑成（旭明成）、返町羚（旭西）、大仙詩（旭北）、後藤琥太郎（旭東）、芳野夕飛（旭実）

【女子】▽１回戦 旭商５８―５６旭実▽２回戦 旭藤星１２７―２４旭商、旭南１５３―１５羽幌、旭龍谷９１―４８旭西、旭明成１０７―４０旭北▽準決勝 旭藤星８５―３４旭南、旭明成８７―６０旭龍谷▽決勝 旭藤星５３―４７旭明成▽優秀選手賞 矢野結理（旭藤星）、佐々木莉子（旭明成）、西永乃和（旭龍谷）、吉田結菜（旭南）、下保結月（旭商）、藪内七海（旭西）、矢口純花（旭北）、神永紅愛（羽幌）