【男子】◇小学生▽１００㍍ ①大辻凌正（龍谷ＡＣ）②松島（神居東陸上少年団）③廣田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①広田義紀（龍谷ＡＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③藤田（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①吉原陸人（龍谷ＡＣ）②塚越（神居東陸上少年団）③長浜（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①遠藤優駕（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③島田（神居東陸上少年団）
◇中学生▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（東神楽）②中村（旭川ＡＣ）③斎藤（広陵）▽砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②東谷（富良野東）③木村（士別朝日）
◇高校・一般▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②中瀬（旭志峯）③佐藤（旭志峯）▽２００㍍ ①佐伯幸伸（旭志峯）②知野（旭商）③荒木関（旭志峯）▽４００㍍ ①太田真輝（旭大高クラブ）②金子（旭志峯）③池田（東海大北海道）▽８００㍍ ①鴈田陽斗（北翔大）②藤田（旭北）③遠藤（旭工）▽１５００㍍ ①菅翔瑠（滝川西）②田家（滝川西）③小山内 （北極星ＡＣ）▽３０００㍍ ①五十嵐歩武（滝川西）②渡谷（滝川西）③近藤（滝川西）▽５０００㍍ ①西野一颯（留萌高）②佐藤（旭農）③鈴木（旭北）▽１１０㍍障害 ①松本悠輝（旭南）②田畑（富良野高）③海老名（富良野緑峰）▽４００㍍障害 ①池田光来（東海大北海道）②阿部（旭志峯）③二階堂（旭教大）▽４００㍍リレー ①北見工大Ａ②上富良野中Ａ③東神楽中▽走り高跳び ①近江谷孝太（旭永嶺）②鈴木（旭志峯）③塚本（滝川西）▽棒高跳び ①吉村武翔（広陵中）▽走り幅跳び ①高野大夢（東海大北海道）②岡崎（旭志峯）③鈴木（旭志峯）▽三段跳び ①真鍋綺太（士別翔雲）②佐藤（旭志峯）③二川（北見工大）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①木幡悠月（旭志峯）②阪口（剣淵高）③加藤（旭志峯）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①根岸慶（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）②川岸（夕張高）③狩野（留萌高）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①根岸慶（旭医大）②梶浦（旭医大）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②木幡（旭志峯）③石川（滝川西）▽やり投げ ①益田琥汰朗（羽幌高）②鈴木（旭明成）③須川（旭志峯）
【女子】◇小学生▽１００㍍ ①佐藤雫（龍谷ＡＣ）②畔木（旭川ＡＣ）③坂田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①山本菜愛（旭川ＡＣ）②森（知床ＡＣ）③菱（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①荒木和音（旭川ＡＣ）②佐藤（龍谷ＡＣ）③須藤（神居東陸上少年団）
◇中学生▽１００㍍障害 ①坂口仁心（神居東）②三好（永山）③石黒（ふらのジュニア陸上クラブ）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②山中（旭川ＡＣ）③加藤（東鷹栖）
◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②菊地（旭志峯）③丸山（旭志峯）▽２００㍍ ①瓢子冬羽（旭龍谷）②松本（東神楽中）③柴田（神居東中）▽４００㍍ ①山本黛花（旭志峯）②木村（旭志峯）③菊地（旭志峯）▽８００㍍ ①金津美和菜（東明中）②長谷部（神居東中）③嶋貫（旭西）▽１５００㍍ ①岩崎美穂（旭教大）②高橋（旭川ＡＣ）③本間（東鷹栖中）▽１００㍍障害 ①遠藤愛和（富良野緑峰）②勝見（旭南）▽１００㍍Ｙ障害 ①丸山彩華（旭志峯）②田村（旭志峯）▽４００㍍障害 ①二階堂朱莉（旭志峯）②木下（旭北）▽４００㍍リレー ①旭北②神居東中③旭西▽走り高跳び ①太田華乃音（旭北）②渡辺（旭志峯）③進藤（留萌高）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）３㍍４０＝道北タイ記録、道北高校タイ記録②森下（広陵）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭教大）②松本（旭志峯）③丹羽（旭龍谷）▽三段跳び ①須藤ひなた（旭教大）②茂利（旭北）③丹羽 （旭龍谷）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）②田中（旭明成）③佐藤（旭西）▽円盤投げ ①松本望生（旭志峯）②落合（旭志峯）③佐藤（札大）▽ハンマー投げ ①沖沢さくら（旭志峯）▽やり投げ ①伊藤詩央（旭永嶺）②砂原（旭明成）③福井（旭西）
【男女混合】▽小学生４００㍍リレー ①神居東陸上少年団
◆陸上競技 道北記録会第４戦（２０日・花咲陸上競技場）
2024/07/23
【男子】◇小学生▽１００㍍ ①大辻凌正（龍谷ＡＣ）②松島（神居東陸上少年団）③廣田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①広田義紀（龍谷ＡＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③藤田（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①吉原陸人（龍谷ＡＣ）②塚越（神居東陸上少年団）③長浜（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①遠藤優駕（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③島田（神居東陸上少年団）
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