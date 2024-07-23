　◇１部▽１０節　ビータＢ１―１旭実Ｃ、旭南４―２旭北、旭明成８―４旭志峯Ｂ▽１１節　旭龍谷８―１旭志峯Ｂ、旭明成３―２旭東
　◇２部▽１０節　旭実Ｄ８―０旭商、稚内大谷１１―３留萌
▽１１節　旭永嶺５―２留萌、
　◇３部▽１０節　旭工４―３富良野