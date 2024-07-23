　▽１回戦　旭川ガス１６―１１旭川消防署野球部、ツルハ旭川４―３旭川市役所、旭川教員野球クラブ６―４上川町役場▽準決勝　ＪＡあさひかわ５―０旭川ガス、ツルハ旭川１０―０旭川教員野球クラブ▽決勝　ＪＡあさひかわ６―５ツルハ旭川