【男子】▽Ａ級 ①金森貴志・岡宇知勇（ＣＲＡＮＥＳ）②熊谷・細川（旭実高）③沖中・西原（旭実高）③大石・野瀬（旭実高）▽Ｂ級 ①藤井真人・池田敏治（大成クラブ）②松谷・小川（東光中・神楽中）③須賀・羽馬（和寒・北電クラブ）③氏原・高村（暁クラブ・旭明成高）▽Ｃ級 ①杉本康之・山地政則（暁クラブ・大成クラブ）②追立・松田（暁クラブ・ＡＳＪ）▽Ｄ級 ①並木孝一・竹沢賢二（当麻クラブ）

【女子】▽Ａ級 ①斎藤優衣・山田玲華（旭実高）②茂田・大久保（旭教大）③高橋・松田（旭教大）③杉林・内藤（旭実）▽Ｂ級 ①来正楽夢亜・鳴海ことは（旭川中）②豆田・伊山（旭川中）③佐藤・河野（旭川女子クラブ）▽Ｃ級 ①木村真理子・宮田由喜恵（旭川女子クラブ）▽Ｄ級 ①高橋明・岡本花音（富良野ジュニア）②松山・小川（ＡＳＪ）③追立・谷口（ＡＳＪ）③高橋・杉村（富良野ジュニア）