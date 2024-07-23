【男子】▽Ａ級 ①金森貴志・岡宇知勇（ＣＲＡＮＥＳ）②熊谷・細川（旭実高）③沖中・西原（旭実高）③大石・野瀬（旭実高）▽Ｂ級 ①藤井真人・池田敏治（大成クラブ）②松谷・小川（東光中・神楽中）③須賀・羽馬（和寒・北電クラブ）③氏原・高村（暁クラブ・旭明成高）▽Ｃ級 ①杉本康之・山地政則（暁クラブ・大成クラブ）②追立・松田（暁クラブ・ＡＳＪ）▽Ｄ級 ①並木孝一・竹沢賢二（当麻クラブ）
【女子】▽Ａ級 ①斎藤優衣・山田玲華（旭実高）②茂田・大久保（旭教大）③高橋・松田（旭教大）③杉林・内藤（旭実）▽Ｂ級 ①来正楽夢亜・鳴海ことは（旭川中）②豆田・伊山（旭川中）③佐藤・河野（旭川女子クラブ）▽Ｃ級 ①木村真理子・宮田由喜恵（旭川女子クラブ）▽Ｄ級 ①高橋明・岡本花音（富良野ジュニア）②松山・小川（ＡＳＪ）③追立・谷口（ＡＳＪ）③高橋・杉村（富良野ジュニア）
◆ソフトテニス 第３６回夏季会長杯争奪選手権大会（１４日・花咲コート）
2024/07/23
【男子】▽Ａ級 ①金森貴志・岡宇知勇（ＣＲＡＮＥＳ）②熊谷・細川（旭実高）③沖中・西原（旭実高）③大石・野瀬（旭実高）▽Ｂ級 ①藤井真人・池田敏治（大成クラブ）②松谷・小川（東光中・神楽中）③須賀・羽馬（和寒・北電クラブ）③氏原・高村（暁クラブ・旭明成高）▽Ｃ級 ①杉本康之・山地政則（暁クラブ・大成クラブ）②追立・松田（暁クラブ・ＡＳＪ）▽Ｄ級 ①並木孝一・竹沢賢二（当麻クラブ）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆サッカー 第１６回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３１回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（１３日・東川ゆめ公園ほか公園）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（１３、１４、１５、２０日・東光公園球技場）
- ◆軟式野球 北海道知事杯旭川支部予選大会（２０、２１日・鷹栖球場）
- ◆軟式野球 第２６回大和ユニフォーム旗争奪少年大会（２０、２１日・比布球場ほか）
- ◆朝野球 おはよう下期大会（１３～１９日・花咲グラウンドほか）
- ◆テニス ダンロップ杯ダブルス大会（１４、１５日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第１８回Ｕ―１４道北カップ中学生選考大会（１３日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第３６回夏季会長杯争奪選手権大会（１４日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第７９回国民スポーツ大会旭川地区予選大会少年の部（１５日・花咲コート）
- ◆陸上競技 道北記録会第４戦（２０日・花咲陸上競技場）
- ◆バスケットボール 第２９回キシイカップ高校新人大会（２０、２１日・旭南高体育館ほか）
- ◆バレーボール 第１７回旭川市スポーツ少年団交流大会（２０日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バレーボール モルテン杯争奪６人制大会（２１日・旭実高体育館）
- ◆バレーボール 第２６回旭川バレーボール協会長杯一般９人制大会（２１日・比布町体育館）
- ◆ミニバレー 第３７回旭川交歓大会（２１日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バドミントン 第４３回全道小学生旭川大会予選兼ミズノ杯（２０日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バドミントン 第４３回全日本ジュニア選手権大会北北海道予選会旭川大会（１３日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆卓球 全旭川プリンセス大会兼全道プリンセス大会団体の部予選会（２１日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆卓球 北海道選手権大会旭川地区予選会カデットの部（１３日・大成市民センター体育館）