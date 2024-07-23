【男子】▽準々決勝 大熊法穂（旭教大付属）３―０山崎航賀（永山）、山口悠真（旭川）３―０長谷川琉（名寄）、松本佳大（旭教大付属）３―０南貫人（広陵）、後藤聖和（名寄）３―１細川瑛汰（広陵）▽準決勝 山口３―１大熊、松本３―２後藤▽決勝 山口３―０松本 【女子】▽準々決勝 荒尾君花（比布中央）３―２円山文寧（明星）、勝見萌衣（比布中央）３―０三浦伊代（旭川）、勝見友音（比布中央）３―２諸井羅々（当麻）、來正楽夢亜（旭川）３―１菊地蘭夢（当麻）▽準決勝 勝見萌３―２荒尾、來正３―１勝見友▽決勝 勝見萌３―０來正