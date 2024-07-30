　…形…
　【男女混合】◇個人▽白帯　①三森聖蘭（武禅塾）②小林（涛孝会）▽一般　①佐藤根沙知（魁星舘）②小林（涛孝会）③加賀谷（魁星舘）◇団体▽小学生中学年　①志武館②魁星舘Ｂ③魁星舘Ａ▽同高学年　①志武館②魁星舘③武禅塾▽中学生　①ワールド②武禅塾③志武館
　【男子】◇個人▽小学生１・２年　①西池昴（志武館）②村上（魁星舘）③上田（魁星舘）▽同３年　①山口柚和（志武館）②白勢（千歳）③陶山（武禅塾）▽同４年　①上田琉人（魁星舘）②原（志武館）③大澤（志武館）▽同５年　①小枝凛太朗（涛孝会）②北田（志武館）③佐藤（養心館）▽同６年　①横沢弦（養心館）②安斉（魁星舘）③伊藤（千歳）▽中学生　①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③古川（志武館）
　【女子】◇個人▽小学１・２年　①目黒杏実（ワールド）②加賀谷（魁星舘）③佐藤根（魁星舘）▽同３・４年　①木ノ内咲衣（志武館）②平野（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽同５年　①岡部美季菜（志武館）②佐藤根（魁星舘）③塚本（魁星舘）▽同６年　①石崎稟佳（志武館）②速水（涛孝会）③千葉（涛孝会）▽中学生　①塚本優槻（魁星舘）②後藤（武禅塾）③萩原（ワールド）
　…組手…
　【男女混合】◇団体▽小学生　①志武館Ａ②志武館Ｂ③魁星舘Ａ③魁星舘Ｂ▽中学生　①ワールド②志武館③武禅塾
　【男子】◇個人▽小学生２年　①西池昴（志武館）②上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）③村上（魁星舘）▽同３年　①山田悠馬（志武館）②佐藤根（魁星舘）③陶山（武禅塾）③金子（武禅塾）▽同４年　①中城雀雲（志武館）②石川（魁星舘）③大澤（志武館）③中村（魁星舘）▽同５・６年　①横沢弦（養心館）②安斉（魁星舘）③前田（ワールド）③小枝（涛孝会）▽中学生　①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③今野（ワールド）③横澤（養心館）
　【女子】◇個人▽小学１・２年　①小枝桃菜（涛孝会）②佐藤根（魁星舘）③目黒（ワールド）▽同３・４年　①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）③菅澤（ワールド）③五十嵐（ワールド）▽同５年　①宮崎由奈（志武館）②福岡（ワールド）③塚本（魁星舘）▽同６年　①松本来莉（志武館）②陶山（武禅塾）③三森（武禅塾）③千葉（涛孝会）▽中学生　①塚本優槻（魁星舘）②北田（志武館）③後藤（武禅塾）　
　▽総合優勝　本保貴一（ワールド）