…形…

【男女混合】◇個人▽白帯 ①三森聖蘭（武禅塾）②小林（涛孝会）▽一般 ①佐藤根沙知（魁星舘）②小林（涛孝会）③加賀谷（魁星舘）◇団体▽小学生中学年 ①志武館②魁星舘Ｂ③魁星舘Ａ▽同高学年 ①志武館②魁星舘③武禅塾▽中学生 ①ワールド②武禅塾③志武館

【男子】◇個人▽小学生１・２年 ①西池昴（志武館）②村上（魁星舘）③上田（魁星舘）▽同３年 ①山口柚和（志武館）②白勢（千歳）③陶山（武禅塾）▽同４年 ①上田琉人（魁星舘）②原（志武館）③大澤（志武館）▽同５年 ①小枝凛太朗（涛孝会）②北田（志武館）③佐藤（養心館）▽同６年 ①横沢弦（養心館）②安斉（魁星舘）③伊藤（千歳）▽中学生 ①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③古川（志武館）

【女子】◇個人▽小学１・２年 ①目黒杏実（ワールド）②加賀谷（魁星舘）③佐藤根（魁星舘）▽同３・４年 ①木ノ内咲衣（志武館）②平野（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽同５年 ①岡部美季菜（志武館）②佐藤根（魁星舘）③塚本（魁星舘）▽同６年 ①石崎稟佳（志武館）②速水（涛孝会）③千葉（涛孝会）▽中学生 ①塚本優槻（魁星舘）②後藤（武禅塾）③萩原（ワールド）

…組手…

【男女混合】◇団体▽小学生 ①志武館Ａ②志武館Ｂ③魁星舘Ａ③魁星舘Ｂ▽中学生 ①ワールド②志武館③武禅塾

【男子】◇個人▽小学生２年 ①西池昴（志武館）②上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）③村上（魁星舘）▽同３年 ①山田悠馬（志武館）②佐藤根（魁星舘）③陶山（武禅塾）③金子（武禅塾）▽同４年 ①中城雀雲（志武館）②石川（魁星舘）③大澤（志武館）③中村（魁星舘）▽同５・６年 ①横沢弦（養心館）②安斉（魁星舘）③前田（ワールド）③小枝（涛孝会）▽中学生 ①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③今野（ワールド）③横澤（養心館）

【女子】◇個人▽小学１・２年 ①小枝桃菜（涛孝会）②佐藤根（魁星舘）③目黒（ワールド）▽同３・４年 ①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）③菅澤（ワールド）③五十嵐（ワールド）▽同５年 ①宮崎由奈（志武館）②福岡（ワールド）③塚本（魁星舘）▽同６年 ①松本来莉（志武館）②陶山（武禅塾）③三森（武禅塾）③千葉（涛孝会）▽中学生 ①塚本優槻（魁星舘）②北田（志武館）③後藤（武禅塾）

▽総合優勝 本保貴一（ワールド）