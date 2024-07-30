【男子】◇幼年 ①田中湊真（拳流会館）②山下（真空会館）③橋場（拳流会館）◇小学生▽１年初中級 ①山内優乃丞（極真会館）②大山（清武館）▽２年同 ①工藤徹人（清武館）②森囿（武裕館）③松尾（真空会館）▽同上級 ①堀部昊良（拳流会館）②佐々木（真空会館）③向山（拳流会館）▽３年初中級 ①高橋悠真（武裕館）②堂向（極真会館）③平崎（極真会館）▽同上級 ①堀部恵汰（拳流会館）②吉岡（武裕館）③佐藤（闘心会）▽４年初級 ①山口望愛（闘心会）②平崎（極真会館）③佐藤（橋本道場）▽同中上級 ①笠井聖羅（拳流会館）②宮本（拳流会館）③工藤（清武館）▽５年 ①斉藤維吹（武裕館）②浦（虚空会館）▽６年 ①山下航聖（真空会館）②鈴木（清武館）③橋場（拳流会館）◇中学生▽５５㌔未満 ①笠井拳聖（拳流会館）②本間（武裕館）③不破（清武館）▽５５㌔以上 ①来嶋文治（清武館）②上葛（ＨＫＣ）③小関（清武館）

【女子】◇幼年 ①加藤てな（極真会館）②関野（極真会館）◇小学生▽１～３年 ①山本真優（拳流会館）②滝沢（武裕館）③久保（武裕館）▽４年 ①笠井聖羅（拳流会館）②木明（極真会館）③山下（真空会館）◇中学生▽１年 ①吉本心音（拳流会館）②鈴木（清武館）

【男女混合】◇小学生▽５・６年初中級 ①吉田紫月（極真会館）②加藤（極真会館）③千葉（真空会館）