【男女混合】▽高齢者・であい ①旭川東クラブＡ②東神楽ハジ③東神楽まーくん▽２４０歳以上 ①当別Ｎｅｘｕｓ②旭川東クラブＢ③湧別楽笑▽１８０歳以上 ①旭川ジョージ②和寒クラブＢ③和寒クラブＡ▽１８０歳未満 ①旭川ＴＥＡＭ②湧別ポパイ③帯広こっとん

【女子】①和寒レディース②和寒ＭＶサークル