　◇Ａブロック▽１回戦　旭川みなみ２―０ニュータウン、赤平グランマー２―１はばたき、士別たんぽぽ２―０わかば、ガンバ２―１滝川しれにあ▽準決勝　赤平グランマー２―０旭川みなみ、士別たんぽぽ２―１ガンバ▽決勝　士別たんぽぽ２―１赤平グランマー　◇Ｂブロック▽１回戦　うすばきちょう２―０ウエーブ、きまま２―０ＮＥパワーズ、せせらぎ２―０ふらの▽準決勝　うすばきちょう２―１砂川パワーズ、きまま２―１せせらぎ▽決勝　きまま２―１うすばきちょう
　◇Ｃブロック▽１回戦　コスモス２―０さくら、旭川ひがし２―１萌る▽準決勝　コスモス２―０ＦＵＫＡＧＡＷＡ、旭川ひがし２―０旭川大雪▽決勝　旭川ひがし２―０コスモス