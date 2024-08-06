【男子】①藤原悠綺・佐々木准一（名寄）②田中・林（岩見沢光陵）③駒津・長谷川（名寄）③上島・本間（名寄）

【女子】①伊藤叶実・馬場衣楓（千歳勇舞）②平尾・古川（比布）③三浦・来正（旭川）③木脇・中川（東明）