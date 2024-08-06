　【男子】①武川峻介・富樫羚（とわの森）②大村・中島（旭実）③浜本・石川（旭実）③杉野・太田（帯広大谷）
　【女子】①佐藤ありあ・山田玲華（旭実）②真浦・浅井（登別明日）③石川・佐藤（旭明成）③斎藤・堀江（旭実）