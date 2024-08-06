　▽１回戦　アルティメット１２―５Ａ・Ｉ・Ｂ、ドリームナイン旭川１０―５ＧＲＩＥＦ、旭川クラブ１０―２旭川コンバット５０、クロスライン７―２旭川ＤＳ、ブレイクホーキンス１３―０鷹栖町役場、石田兼松八興建設５―４カルド、シャネルズ４０　１１―５アサヒカワＳＮＥＳ▽２回戦　アルティメット１０―０旭川消防クラブ、旭川クラブ８―５ドリームナイン旭川、ブレイクホーキンス８―４クロスライン、シャネルズ４０　８―５石田兼松八興建設