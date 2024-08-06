▽１回戦 美瑛８―１新富・永山中央合同、永山西１６―４千代田、東聖２２―３東町、東川大雪１０―０東光、旭稜１０―４緑が丘、神楽２５―０春光台、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同７―３永山南、愛別５―４共栄・豊岡・東旭川合同、当麻１１―２三小、末広北・近一合同２１―１北鎮・春光合同、比布・上川大雪合同６―５神居・大有合同Ｂ、東五条１４―５末広・近文合同▽２回戦 美瑛８―４西御料地、永山西９―２東聖、東川大雪８―４旭稜、忠和５―３神楽、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１０―５啓明、当麻１１―４愛別、末広北・近一合同８―６比布・上川大雪合同、東五条１２―２愛宕東▽３回戦 永山西３―１美瑛、東川大雪９―５忠和、当麻１８―２陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、東五条１０―４末広北・近一合同