▽１回戦 美瑛８―１新富・永山中央合同、永山西１６―４千代田、東聖２２―３東町、東川大雪１０―０東光、旭稜１０―４緑が丘、神楽２５―０春光台、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同７―３永山南、愛別５―４共栄・豊岡・東旭川合同、当麻１１―２三小、末広北・近一合同２１―１北鎮・春光合同、比布・上川大雪合同６―５神居・大有合同Ｂ、東五条１４―５末広・近文合同▽２回戦 美瑛８―４西御料地、永山西９―２東聖、東川大雪８―４旭稜、忠和５―３神楽、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１０―５啓明、当麻１１―４愛別、末広北・近一合同８―６比布・上川大雪合同、東五条１２―２愛宕東▽３回戦 永山西３―１美瑛、東川大雪９―５忠和、当麻１８―２陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、東五条１０―４末広北・近一合同
◆軟式野球 第１回エネサンス北海道カップ争奪第３１回全道少年選抜大会旭川支部予選大会（３、４日・当麻グラウンドほか）
2024/08/06
スポーツの記録 最新の記事
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（７月２１、２７、２８日・稚内ほか）
- ◆サッカー 第１６回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３１回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（７月２０、２１日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７月２０、２１、２５、２７、２８、３０ 日・東川ゆめ公園ほか）
- ◆サッカー 旭川リーグ（４日・カムイの杜公園サッカー場）
- ◆軟式野球 第１回エネサンス北海道カップ争奪第３１回全道少年選抜大会旭川支部予選大会（３、４日・当麻グラウンドほか）
- ◆軟式野球 東日本２部旭川支部予選大会（３、４日・東光公園第２球場ほか）
- ◆テニス 北北海道オープンジュニアトーナメント（１～４日・忠和コート）
- ◆ソフトテニス 第４１回全道高校夏季選手権大会（２日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第４３回スポーツハウス杯中学生大会（３、４日・花咲コート）
- ◆バレーボール 第５５回全道ママさん大会旭川予選会（４日・忠和公園体育館）
- ◆卓球 第２１６回春光大会（７月２８日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ