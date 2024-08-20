【男子】▽３部 ①牧野和之・坂牛太地（フリー・大町クラブ）②藤原・小玉（フリー）▽４部 ①宮下潤也・佐藤顕司（東明バドミントンクラブ）②佐々木・寺田（大町クラブ）

【女子】▽４部 ①穴田実鈴・小松あゆみ（東明バドミントンクラブ・フリー）②梅津・安田（東明バドミントンクラブ）

【男女混合】▽３部 ①高橋宏明・蔦森恵美（末広シャトル・旭川シャトル）②藤原・坂下（フリー）③川上光・川上み（音更）▽４部 ①佐藤顕司・穴田実鈴（東明バドミントンクラブ）②寺田・安田（大町クラブ・東明バドミントンクラブ）③伊藤・本間（大町クラブ・フリー）