【男子】▽一般 ①高木柊弥・沢田竜也（宮の森ＳＣ）②関沢・大谷（あんこぼーる・宮の森ＳＣ）③今田・高橋（あーる３０・スウィング！スウィング！）③石浦・篠川（ＴＰジョイ・スウィング！スウィング！）

【女子】▽一般 ①高沢真里奈・寺林詩織（宮の森ＳＣ・ゼブラ）②松浦梨・松浦千（宮の森ＳＣ・ＤＺＴＢＮ）③佐藤・高山（Ｎｅｘｕｓ）③守田・宮川（Ｖｏｌｃａｎｏ・旭川テニス協会）▽４５歳以上 ①高倉由枝・菅原裕美（モカ・風のガーデン）②伊藤・森（ゼブラ・エルバッハ）③細野・長橋（ゼブラ・ＴＰジョイ）③西田・酒井（宮の森ＳＣ・ＴＰジョイ）