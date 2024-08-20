▽１回戦 美瑛８―０啓明、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同６―５永山南、忠和１４―１西御料地、神楽１０―０北鎮・春光合同、比布・上川大雪合同１２―１１千代田、東光８―２共栄・豊岡・東旭川合同、末広・近文合同２０―０東町、緑が丘９―４当麻、旭稜２５―０春光台、愛宕東８―６末広北・近一合同、東聖７―２新富・永山中央合同▽２回戦 美瑛１０―４愛別、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１３―１２三小、忠和８―６神楽、永山西１０―０比布・上川大雪合同、東五条１８―４東光、緑が丘７―１末広・近文合同、旭稜２―１愛宕東、東聖１６―１神居・大有合同▽３回戦 美瑛７―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、永山西８―６忠和、東五条９―７緑が丘、東聖９―１旭稜
◆軟式野球 社会を明るくする運動第５０回旭川児童大会（１７、１８日・当麻町営球場ほか）
2024/08/20
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第１回エネサンス北海道カップ争奪第３１回全道少年選抜大会上川支部代表決定戦（１３日・当麻町営球場）
- ◆軟式野球 第６回アルファカップ少年大会（１０～１２日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆軟式野球 社会を明るくする運動第５０回旭川児童大会（１７、１８日・当麻町営球場ほか）
- ◆軟式野球 高木スポーツ旗争奪中学校新人大会（１０、１１日・神楽中グラウンドほか）
- ◆軟式野球 会長旗兼秋季選手権大会（１２、１７、１８日・ぴっぷ球場ほか）
- ◆軟式野球 第１３回ガス燃料旗ロースクールベースボール大会（１７、１８日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆軟式野球 東日本１部旭川渋予選大会（１０、１１日・鷹栖球場ほか）
- ◆軟式野球 東日本２部旭川支部予選大会（１０日・鷹栖球場）
- ◆テニス 第４回旭川ベテラン大会（１７日・花咲コート）
- ◆テニス ヨネックスオープンダブルストーナメント（１８日・花咲コート）
- ◆テニス 旭川ダブルス選手権大会（１１、１２日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第５２回会長杯選手権大会（１８日・大成市民センター体育館）
- ◆ミニバスケットボール 第３回こばと杯争奪大会兼第４６回夏期大会（１８日・千代田小体育館）
- ◆卓球 北海道選手権大会ジュニアの部旭川地区予選会（１７日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 北海道選手権大会ダブルスの部旭川地区予選会（１８日・鷹栖町総合体育館）
- ◆柔道 第４５回旭川柔道連盟会長旗争奪大会兼第１５回旭川市少年少女大会（１８日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆剣道 第４５回北海道小学生旭川大会（１０日・東光公園武道館）
- ◆弓道 第４５回旭川夏季大会（１１日・東光公園武道館）