▽１回戦 美瑛８―０啓明、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同６―５永山南、忠和１４―１西御料地、神楽１０―０北鎮・春光合同、比布・上川大雪合同１２―１１千代田、東光８―２共栄・豊岡・東旭川合同、末広・近文合同２０―０東町、緑が丘９―４当麻、旭稜２５―０春光台、愛宕東８―６末広北・近一合同、東聖７―２新富・永山中央合同▽２回戦 美瑛１０―４愛別、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１３―１２三小、忠和８―６神楽、永山西１０―０比布・上川大雪合同、東五条１８―４東光、緑が丘７―１末広・近文合同、旭稜２―１愛宕東、東聖１６―１神居・大有合同▽３回戦 美瑛７―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、永山西８―６忠和、東五条９―７緑が丘、東聖９―１旭稜