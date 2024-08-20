▽１回戦 東光１６―３新富・永山中央合同、共栄１８―５神居、愛宕東１９―３春光台、千代田１１―１０比布・上川大雪合同、当麻２３―２三小、末広北・近一合同１７―７美瑛、啓明２１―０春光、東聖１７―１大有、豊岡・東旭川合同８―０愛別、末広・近文合同１５―１０東五条、永山南１１―９西御料地▽２回戦 神楽８―７東光、愛宕東１４―１０共栄、旭稜９―６千代田、忠和１１―１０当麻、末広北・近一合同５―４陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、東聖１４―７啓明、豊岡・東旭川合同５―３末広・近文合同、緑が丘１５―８永山南▽準々決勝 神楽１３―４愛宕東、忠和１２―１旭稜、末広・近一合同１０―６東聖、豊岡・東旭川合同１１―１緑が丘▽準決勝 忠和８―７神楽、末広北・近一合同１５―１４豊岡・東旭川合同▽決勝 末広北・近一合同１０―８忠和▽３位決定戦 豊岡・東旭川合同７―５神楽
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2024/08/20
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