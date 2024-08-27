　【男子】▽決勝　神楽岡ボーイズ２―０Ｅ―ウイング
　【女子】▽１回戦　神楽岡ジュニア２―０神居ジュニアペガサス、旭川ファイヤーズ２―１永山西ラビット▽２回戦　緑新ジュニア２―０神楽岡ジュニア、東神楽ブレイブサンダーズ２―１東光、永小ウィング２―０Ｖスター、永南ウエーブ２―０旭川ファイヤーズ▽準決勝　緑新２―０東神楽、永南２―０永小▽決勝　緑新２―０永南
　【男女混合】▽決勝　ひがしかわジュニア２ー１ＳＫＴインパルス