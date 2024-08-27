【男子】▽Ａブロック ①陵雲３勝②永山南２勝１敗③忠和１勝２敗④鷹栖３敗▽Ｂブロック ①富良野３勝②永山２勝１敗③近文１勝２敗④当麻３敗▽Ｃブロック ①西御料地３勝②愛宕２勝１敗③上富良野１勝２敗④神居東３敗▽Ｄブロック ①緑が丘３勝②愛宕東２勝１敗③旭川第三１分２敗④美瑛１分２敗
【女子】▽Ｅブロック ①千代田４勝②上富良野３勝１敗③東川２勝２敗④東栄１勝３敗⑤富良野４敗▽Ｆブロック ①忠和４勝②永山３勝１敗③中富良野２勝２敗④愛宕東１勝３敗⑤緑が丘４敗▽Ｇブロック ①神居東４勝②当麻３勝１敗③愛宕２勝２敗④西御料地１勝３敗⑤近文４敗▽Ｈブロック 東神楽５勝②陵雲４勝１敗③美瑛３勝２敗④向陵２勝３敗⑤旭川ドルフィン１勝４敗⑥鷹栖５敗
◆ミニバスケットボール 第３回こばと杯争奪大会兼第４６回夏期大会（２４、２５日・当麻小体育館ほか）
2024/08/27
【男子】▽Ａブロック ①陵雲３勝②永山南２勝１敗③忠和１勝２敗④鷹栖３敗▽Ｂブロック ①富良野３勝②永山２勝１敗③近文１勝２敗④当麻３敗▽Ｃブロック ①西御料地３勝②愛宕２勝１敗③上富良野１勝２敗④神居東３敗▽Ｄブロック ①緑が丘３勝②愛宕東２勝１敗③旭川第三１分２敗④美瑛１分２敗
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