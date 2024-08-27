【男子】◇小学生▽１００㍍ ①松島優人（神居東陸上少年団）②瀬尾（枝幸陸上クラブ）③大辻（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①広田義紀（龍谷ＡＣ）②由水（末広北小）③藤原（神居東陸上少年団）▽１５００㍍ ①吉原陸人（龍谷ＡＣ）②山川（かみふらのＸＣ）③塚越（神居東陸上少年団）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ―Ａ②神居東陸上少年団③旭川ＡＣ―Ａ▽走り幅跳び ①遠藤優駕（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③島田（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ ①藤原咲哉（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ ①佐々木美糸（羽幌ジュニアＲＣ）②松島（神居東陸上少年団）③高木（羽幌ジュニアＲＣ）

◇中学生▽１年１００㍍ ①堀畑磨雄（旭川ＡＣ）②新田（龍谷ＡＣ）③中山（龍谷ＡＣ）▽２年１００㍍ ①伊藤来弥（旭川ＡＣ）②竹村（東神楽）③吉田（上富良野）▽３年１００㍍ ①吉田祈空（東神楽）②熊谷（旭川ＡＣ）③久場（広陵）▽２００㍍ ①伊藤来弥（旭川ＡＣ）②菅（旭川ＡＣ）③堀畑（旭川ＡＣ）▽４００㍍ ①向山和寿（ふらのジュニア陸上クラブ）②海鉾（東鷹栖）③広谷（羽幌）▽８００㍍ ①向山和寿（ふらのジュニア陸上クラブ）②岡元（旭川ＡＣ）③今井（東神楽）▽１５００㍍ ①二階堂葵一（東神楽）②田代（東明）③莅戸（神居東）▽３０００㍍ ①田代奏太（東明）②二階堂（東神楽）③佐藤（東神楽）▽３年３０００㍍ ①小畑瑞貴（東神楽）②山内（緑が丘）③遠藤（士別）▽１年１００㍍障害 ①氏原怜志（留萌）②海鉾（東鷹栖）③鈴木（神居東）▽１１０㍍障害 ①村上雄琉（神居東）②藤野（富良野東）③上香（緑が丘）▽１１０㍍ジュニア障害 ①佐藤昊（東神楽）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ―Ａ②東神楽③龍谷ＡＣ▽走り高跳び ①鈴木晴士（上川）②広川（上富良野）③成田（神居東）▽３年走り高跳び ①熊谷凌央（旭川ＡＣ）▽走り幅跳び ①阿部匠真（上川）②並河（神居東）③田村（東神楽）▽３年走り幅跳び ①三上煌真（富良野東）②大下（東鷹栖）③広瀬（富良野東）▽ジャベリックスロー ①中井大地（上川）②久場（広陵）③笠間（旭川ＡＣ）▽棒高跳び ①岸友也（龍谷ＡＣ）②小野寺（広陵）▽砲丸投げ ①寺山響（旭川ＡＣ）②大木（緑が丘）③篠田（神居東）▽３年砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②東谷（富良野東）③前沢（士別）▽円盤投げ ①平間礼斗（東鷹栖）３０㍍９９＝大会新、道北ジュニア新②寺山（旭川ＡＣ）③浜田（士別朝日）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①佐藤雫（龍谷ＡＣ）②荒木（旭川ＡＣ）③畔木（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①山本菜愛（旭川ＡＣ）②莅戸（神居東陸上少年団）③山田（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団Ａ②愛宕ＡＣ③旭川ＡＣ―Ｂ▽走り高跳び ①杉野こはる（なよろＪＡＣ）▽走り幅跳び ①荒木和音（旭川ＡＣ）②佐藤（龍谷ＡＣ）③須藤（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ ①窪田哩琉（愛宕ＡＣ）②髙橋（愛宕ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①田中つばき（神居東陸上少年団）②五十嵐（神居東陸上少年団）③牧野（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１年１００㍍ ①金井くるみ（龍谷ＡＣ）②吉田（なよろＪＡＣ）③山下（龍谷ＡＣ）▽２年１００㍍ ①大月美優（龍谷ＡＣ）②坂口（神居東）③山崎（緑が丘）▽３年１００㍍ ①野田坂心寧（緑が丘）②佐伯（緑が丘）③安田（士別ＡＣ）▽２００㍍ ①牧野一葉（旭川ＡＣ）②石川（ＴＲＣ）③柴田（神居東）▽８００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ）②石川蛍（ＴＲＣ）③越野（神居東）▽１５００㍍ ①石川蛍莉（ＴＲＣ）②羽田（愛宕）③斉藤（ＴＲＣ）▽３０００㍍ ①石黒志織（旭川ＡＣ）▽１００㍍障害 ①坂口仁心（神居東）②大月（龍谷ＡＣ）③三好（枝幸陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ（金井くるみ、石田迦子、大月美優、山崎姫愛）５１秒０６＝大会新②緑が丘Ａ③神居東▽走り高跳び ①山崎純佳（緑が丘）②宮下（旭川ＡＣ）③山下（龍谷ＡＣ）▽３年走り高跳び ①佐伯恵芽（緑が丘）▽▽棒高跳び ①森下心咲（広陵）２㍍００＝大会タイ②臼井爽乃（広陵）２㍍００＝大会タイ▽走り幅跳び ①石田迦子（龍谷ＡＣ）②鈴木（士別ＡＣ）③吉田（なよろＪＡＣ）▽３年走り幅跳び ①野田坂心寧（緑が丘）②安田（士別ＡＣ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②長田（緑が丘）③佐々木（緑が丘）▽３年砲丸投げ ①森下心咲（広陵）▽円盤投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②長田（緑が丘）③加藤（東鷹栖）▽ジャベリックスロー ①丹羽咲空（東鷹栖）３７㍍５３＝大会新②佐々木（緑が丘）