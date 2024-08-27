【男子】▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②藤矢（旭志峯）③對島（旭龍谷）▽２００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②佐伯（旭志峯）③鹿間（旭工）▽４００㍍ ①田中翔喜（旭志峯）②金子（旭志峯）③熊谷（旭龍谷）▽８００㍍ ①三上雄輝（留萌）１分５７秒９６＝大会新②藤田（旭北）③森（旭北）▽１５００㍍ ①吉田礼（旭北）②藤田（旭北）③熊谷（羽幌）▽５０００㍍ ①西野一颯（留萌）②中村（旭西）③塚本（富良野）▽５０００㍍競歩 ①太田康乃（旭志峯）②鈴木（旭北）③西野（留萌高）▽１１０㍍障害 ①松本悠輝（旭南）②田中（旭東）③大八木（旭実）▽４００㍍障害 ①阿部翼（旭志峯）②清水（旭志峯）③松本（旭南）▽３０００㍍障害 ①吉田礼（旭北）②塚本（富良野）③中村（旭西）▽４００㍍リレー ①旭志峯（佐伯幸伸、石田正龍、金子隼大、藤矢拓馬）４１秒８３＝大会新②旭東③旭龍谷▽１６００㍍リレー ①旭志峯②旭龍谷③羽幌▽走り高跳び ①井上龍雅（旭志峯）②渡辺（旭東）③瀬戸（旭西）▽走り幅跳び ①山岸晴飛（旭志峯）②鈴木（旭志峯）③對馬（旭龍谷）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②梅谷（旭龍谷）▽三段跳び ①大森悠斗（旭志峯）②福士（羽幌）③日比生（旭北）▽砲丸投げ ①加藤颯（旭志峯）②沼岡（旭工）③山田（旭工）▽円盤投げ ①戸来純永（羽幌）②狩野（留萌）③相馬（旭農）▽ハンマー投げ ①加藤颯（旭志峯）②北原（留萌）③狩野（留萌）▽やり投げ ①江花翔太（旭東）②鈴木（旭明成）③鈴木（旭商）

【女子】▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）１２秒１２＝大会新②猪股（旭志峯）③伊藤（旭龍谷）▽２００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）２４秒８５＝大会新②丸山（旭志峯）③伊藤（旭龍谷）▽４００㍍ ①山本黛花（旭志峯）②菊地（旭志峯）③堀（旭龍谷）▽８００㍍ ①菊地華恋（旭志峯）２分１６秒９９＝大会新②鳴海（旭龍谷）③篠田（旭龍谷）▽１５００㍍ ①金子心乃（旭龍谷）②高橋（旭龍谷）③山川（富良野）▽３０００㍍ ①松原こころ（旭龍谷）②朝倉（旭龍谷）③山川（富良野）▽１００㍍障害 ①丸山彩華（旭志峯）１４秒９０＝大会新②田村（旭志峯）③村上（旭西）▽４００㍍障害 ①田村実夢（旭志峯）１分０６秒０５＝大会新②腰越（旭明成）③飛騨野（旭実業）▽５０００㍍競歩 ①早川瑞喜（旭東）②西野（旭東）▽４００㍍リレー ①旭志峯（田村実夢、丸山彩華、山本黛花、山崎心愛）４７秒４５＝大会新②旭龍谷③旭北▽１６００㍍リレー ①旭志峯（菊地華恋、丸山彩華、山崎心愛、山本黛花）３分５２秒１７＝大会新②旭龍谷③旭西▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）②進藤（留萌）③佐藤（旭志峯）▽走り幅跳び ①塚越美琶（旭龍谷）②川嶋（旭龍谷）③茂利（旭北）▽三段跳び ①茂利芽依（旭北）②入山（旭龍谷）③丹羽（旭龍谷）▽砲丸投げ ①松本望生（旭志峯）②田中（旭明成）③佐藤（旭西）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②松本（旭志峯）③辻（羽幌）▽ハンマー投げ ①落合夢（旭志峯）②関口（旭東）▽やり投げ ①対馬聡美（上川）②伊藤（旭永嶺）③砂原（旭明成）