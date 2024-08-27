【男子】▽ダブルス ①沖中瑛太・西原蒼太（旭実）②細川・中島（旭実）③下崎・小倉（旭実）③仁木・安藤（旭実）▽シングルス ①駒津太珂（旭東）②大平（旭高専）③大石（旭実）③沖中（旭実）

【女子】▽ダブルス ①山田玲華・佐藤心優（旭実）②斎藤・堀江（旭実）③水口・松田（旭商）③前沢・伊藤（旭明成）

▽シングルス ①福本乃々（旭明成）②山田（旭実）③松田（旭商）③水口（旭商）