▽準決勝 旭教大付属７―６永山、東明５―３緑が丘▽決勝 東明９―２旭教大付属

◇個人賞▽最優秀選手賞 佐藤成海（東明）▽優秀選手賞 三辻瑛斗（東明）、古田聖人（旭教大付属）▽敢闘賞 伊藤隼翔（永山）、古俣李杜（緑が丘）▽高木スポーツ賞 佐々木悠馬（旭教大付属）、宮田昭豊（永山）、斎藤奏佑（緑が丘）