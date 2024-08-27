　◇Ａ級▽リーグ戦　ＪＡたいせつ　不戦勝　ランカー▽優勝決定戦決勝　旭川インディアンス１―０旭川ホームストーリー▽総合優勝決定戦　旭川ドジャース５―０旭川インディアンス
　◇Ｂ級▽リーグ戦　常夏ワイルドシュリンプス１１―１旭川ブルーインパルス、旭川ＧＴＯ１２―４ジョーカー、ジョーカー４―２プッシーキャッツ▽優勝決定戦１回戦　常夏ワイルドシュリンプス１３―２アレックス
　◇Ｃ級▽リーグ戦　ザナドゥ５―０モークス、スーパーマン８―５あぶさんず、ヒート７―０金田自動車、まるせんゲーリックＯＢ会１―０ザナドゥ、９２イヤーズ１１―０あぶさんず、ランダム９―７スーパーマン