　▽１回戦　旭永嶺４―１留萌、旭南６―１旭工、旭明成６―３旭商、旭龍谷１６―０富良野、旭北１５―０旭農、旭高専３―０旭西▽２回戦　旭志峯４―３旭永嶺、旭明成１―１（ＰＫ４―３）旭南、旭龍谷６―０旭北、旭東３―１旭高専