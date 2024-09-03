　【男子】▽１回戦　旭北２―０旭藤星▽２回戦　旭工２―０旭北、旭明成２―０旭東、旭西２―０旭南、旭実２―０旭永嶺▽準決勝　旭工２―０旭明成、旭実２―０旭西▽決勝　旭工２―０旭実▽３位決定戦　旭明成２―０旭西
　【女子】▽１回戦　旭藤星２―０旭農、旭西２―０旭商▽２回戦　旭明成２―０旭藤星、旭南２―０旭東、旭永嶺２―０旭北、旭龍谷２―０旭西▽準決勝　旭明成２―０旭南、旭龍谷２―０旭永嶺▽決勝　旭明成２―０旭龍谷▽３位決定戦　旭南２―１旭永嶺