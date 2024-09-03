　▽レギュラー　①ＡＤＦ（旭川）②ＧＲＲ（旭川）③５・５ミリバボちゃんズ（旭川）④デコボコフレンズ（旭川）⑤ＺｅｒｏＣＲＨ（恵庭）⑥ルナステラ（札幌）▽チャレンジ　①旭川黄連雀（旭川）②５・５ミリベニヤーズ（旭川）