　【男子】▽１回戦　富良野合同２―０北門、永山２―０六合▽準決勝　レオーネ２―０富良野合同、神楽２―０永山▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】▽１回戦　永山南２―０六合、神楽２―０忠和、緑が丘２―０春光台、東川２―０明星、旭川２―０広陵、Ｖスター２―１東明、愛宕２―０鷹栖、神居２―０永山▽２回戦　神楽２―０永山南、緑が丘２―０東川、旭川２―０Ｖスター、神居２―０愛宕▽準決勝　神楽２―０緑が丘、旭川２―０神居▽決勝　神楽２―０旭川