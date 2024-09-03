　【男子】▽Ａ級　①旭実クラブＢ②クレーンズ③チーム鳥忠③旭実クラブＡ▽Ｂ級　①大成クラブＢ②北電クラブ③旭教大付属中Ａ③ＡＧＣ▽Ｃ級　①当麻クラブ②暁クラブＣ③永山南中Ｃ③暁クラブＢ
　【女子】▽Ａ級　①クレーンズ②明成ＯＧクラブ③ウィズ旭川③ＡＲＣアップルズ▽Ｂ級　①旭川女子クラブＡ②のんびりクラブＡ③広陵中Ａ▽Ｃ級　①永山南中②東旭川クラブ③神楽中Ａ③明星中