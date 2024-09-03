　広陵４―１神居東・忠和、留萌港南４―０中央、永山・永山南２―１神楽、北星５―１緑が丘２ｎｄ、留萌港南４―０増毛、明星１７―０六合、ビアンコネロＦＣＲｕｇ２―１たかとんび、春光台１―０アインスＵ１３、東川０―０旭教大付属