▽準決勝 旭志峯３―０旭明成、旭龍谷５―０旭東▽決勝 旭志峯３―２旭龍谷
◆サッカー 第１０３回全国高校選手権大会北海道大会旭川地区予選（８月３１日、９月１日・東光公園球技場）
2024/09/03
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